“Dare un’anima alla sinistra“, la sfida del Partito Democratico

"L’11 settembre è una data simbolica. Non solo per l’attacco alle Torri Gemelle del 2001, ma anche per il colpo di Stato in Cile". Anche per questo il Pd viareggino, ieri sera ha voluto organizzare in Passeggiata la presentazione del libro dell’ex presidente della Regione, Vannino Chiti, Dare un’anima alla sinistra. A introdurre la serata Filippo Ciucci.

Con il segretario comunale, oltre all’autore, Federica Maineri della segreteria regionale, Rossano Rossi, segretario regionale della Cgil, ed Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano, intervistati dal vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo. Una serata tra lavoro, transizione ecologica e leadership di una sinistra in cerca di un’anima.