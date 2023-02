"Danno erariale? I canoni li abbiamo aumentati noi"

Il segretario di presidenza a Palazzo Chigi, Riccardo Zucconi (Fdi), protagonista nella polemica sui balneari: "L’argomento del danno erariale per la inadeguatezza dei canoni, agitato come una clava sia dalla giornalista Gabanelli, sia dal deputato Bonelli, è un dato particolarmente privo di fondamento perché non tiene conto delle varie tasse che quelle aziende pagano da anni. Sono stati proprio i governi di sinistra a tenere bloccati i canoni concessori. Invece l’attuale Governo di recente li ha aumentati del 25%".

Zucconi così difende le scelte governative e l importanza del comparto balneare:

"Per ogni impresa balneare, Nomisma ha stimato un fatturato medio di circa 260 mila euro, dopodiché sono tanti e validi i punti che andrebbero sottolineati. Ciò che più colpisce è che, al contrario del pensiero comune, le imprese balneari, con il tempo e un mercato in evoluzione, hanno introdotto sempre di più nuovi servizi e dunque si sono evolute produttivamente. Non è quindi un settore che vive di rendite di posizione, bensì continua a migliorare i propri servizi per aumentare il livello di soddisfazione della clientela, che è anche fidelizzata: almeno la metà delle persone ha scelto negli ultimi 5 anni la stessa struttura, un terzo l’ha fatto per oltre 10 anni. Per 8 imprenditori su 10 l’impresa balneare rappresenta la principale fonte di reddito della famiglia; e questo settore coinvolge più di 30 mila famiglie italiane".