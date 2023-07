Danni per lavori Gaia Stanziati 50mila euro per i commercianti

Cinquantamila euro da assegnare alle attività economiche danneggiate dai lavori effettuati da Gaia in via Carrara. È quanto deciso dalla giunta con un apposito atto di indirizzo, con un imminente bando rivolto anche alle attività di via Versilia fino unaa distanza massima di 100 metri dall’incrocio. "I lavori, imprescindibili – spiega il vice sindaco Andrea Mazzoni – purtroppo si sono protratti ben oltre le date concordate a causa di problemi riscontrati dal gestore idrico. Per questo motivo riteniamo doveroso garantire alle attività, dopo il disagio subìto". Tra i requisiti previsti dal futuro bando ci sarà l’obbligo di presentare una certificata riduzione del fatturato comparando gli incassi del primo trimestre 2023 rispetto al primo trimestre 2022. In questi casi verrà assegnato un contributo fino a 3mila euro per ogni attività. Il consigliere delegato ai lavori pubblici Enrico Ghiselli annuncia infine che l’obiettivo è sostituire le tubazioni affinché i disagi causati dai continui possano cessare.