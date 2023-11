Danni da maltempo. Confesercenti in campo

"Vogliamo tenere alta l’attenzione sulle attività della Versilia e di Massa vittime delle mareggiate di inizio novembre. Lo facciamo lavorando sia sul fronte istituzionale per garantire l’inserimento delle due province nel decreto sullo stato di emergenza – fondamentale per aprire un canale ai ristori statali – che in quello del ristoro immediato attraverso un finanziamento mirato e soprattutto immediato per chi ha necessità di liquidità". Nelle parole dei presidenti Massa e Versilia di Confesercenti Toscana, Daniele Lorieri e Francesco Giannerini, l’impegno dell’associazione, che ha avviato un confronto con i parlamentari di zona e i consiglieri regionali affinché vengano riconosciuti i danni subiti anche "da questi territori e si aprano i canali per i risarcimenti". E in attesa che lo Stato intervenga " Confesercenti Toscana si è impegnata in prima persona grazie al nostro presidente Nico Gronchi – – aggiungono Lorieri e Giannerini – anche nella veste di presidente di Italia Comfidi. E’ stato messo a punto un prodotto mirato per quelle attività che hanno subito danni sotto forma di finanziamento da 10 a 20.000 euro destinato alla liquidità immediata, con una durata massima fino a cinque anni ma soprattutto un preammortamento di sei mesi. L’istruttoria – concludono – sarà veloce con costi praticamente azzerati. Una risposta immediata a chi ad esempio vuole ripartire con l’acquisto di nuova merce o deve completare interventi di rifacimento dopo i danni subiti. Senza dimenticare la possibilità di accedere al microcredito fino a 50.000 euro in questo caso rivolto ad aziende o professionisti costituiti negli ultimi cinque anni".