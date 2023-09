Danni allo scooter per divertimento

Tre fogli di via sono stati emessi dalla Questura su proposta della Compagnia Carabinieri di Viareggio. I primi due riguardano altrettanti italiani di 20 anni, residenti a Carrara, che durante una notte, a Viareggio, si rendevano responsabili di danneggiamento di un motorino parcheggiato sulla pubblica via e di alcuni cestini per il conferimento dei rifiuti urbani; i due per puro divertimento buttarono a terra il motorino e spostarono i cestini disseminandone il contenuto; uno di loro era già stato denunciato per danneggiamento e deturpamento di cose esposte alla pubblica fede.

Il terzo foglio di via a carico di un italiano di 46 anni, residente a Napoli, che aveva spacciato una banconota da 100 euro contraffatta all’interno di un pubblico esercizio di Pietrasanta.