Danneggia una volante con una pietra: arrestato

Alla vista della volante ha iniziato a urlare e sbraitare e, quando i poliziotti sono scesi dall’auto per controllare i suoi documenti, oltre ad insultarli ha estratto una pietra da una borsa che portava con sè lanciandola contro la vettura di servizio, danneggiandola, per poi darsi alla fuga. Bloccato dopo un breve inseguimento, è stato arrestato per danneggiamento e resistenza e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. È accaduto lungo viale Carducci. A notate l’uomo è stato un equipaggio in servizio presso la squadra volante del locale commissariato, durante il normale servizio di controllo del territorio