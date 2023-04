Danneggia macchina in sosta Era ubriaco: ritirata la patente

Ha percorso il ponte della Madonnina in salita, in direzione Pietrasanta, dopo aver alzato il gomito durante la serata. Infatti dopo poche decine di metri ha perso il controllo della macchina ed è andato a schiantarsi contro un’altra auto in sosta, danneggiandola. L’incidente è avvenuto martedì notte in via Santini e ha visto arrivare sul posto una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pietrasanta. I militari hanno fatto tutti i rilievi del caso invitando il conducente, un 40enne residente in città, a sottoporsi all’etilometro, ricevendo però in cambio un netto rifiuto da parte dell’uomo, che era visibilmente ubriaco. Alla fine il 40enne è stato sanzionato per guida in stato ebbrezza, con contestuale e immediato ritiro della patente oltre alla segnalazione inviata alla prefettura.