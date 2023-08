Danilo Orlando Un "Prof" di vita

"Quando me ne andrò, non voglio titoloni: mi piacerebbe essere ricordato come una persona che ha molto amato questo territorio, da Torre del Lago a Forte dei Marmi: il campanilismo esasperato non mi ha mai convinto. Mia madre era di Viareggio, i suoi nonni erano sepolti in via Cairoli (il primo cimitero cittadino, ndr), ho abitato e vissuto a Pietrasanta per tanto tempo ma non posso dimenticare il legame con Viareggio, dove ho trascorso i primi anni della mia vita, in una casa vicino alla chiesa della Santissima Annunziata, nel quartiere più vecchio della città".

Fu questo una sorta di testamento morale e “geografico” del professor Danilo Orlandi, emerso nel corso di una breve intervista tre mesi prima della sua scomparsa nell’agosto di diciotto anni fa a Pietrasanta: un personaggio di grande spessore che fino a quando è rimasto in mezzo a noi è stato un punto di riferimento della comunità. Gli veniva riconosciuta, oltre ad una cultura enciclopedica, anche la capacità di affrontare i problemi senza schemi precostituiti. Una mente aperta, con quell’apertura – da insegnante per molti anni – che ha favorito la crescita di molti suoi allievi Danilo Orlandi è stato storico, docente, poi preside, scrittore, giornalista, senza dimenticare l’impegno civile ai tempi della Resistenza. Un pozzo di scienza. Chi andava a trovarlo nella sua casa di Pietrasanta, non poteva che venire rapito non solo dai suoi racconti ma dalla sterminata biblioteca e dall’archivio – con molti giornali degli anni ‘30 e ‘40, dove c’erano i suoi primi servizi da giovane corrispondente del nostro quotidiano – dal quale attingere ogni tipo di informazione. Un sapere enciclopedico, non da esibire per pura vanità, ma da mettere a disposizione soprattutto dei giovani studenti che volevano approfondire argomenti anche al di fuori del canonico programma scolastico. I suoi libri sulla storia di Pietrasanta e della Versilia continuano ad essere... come “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni: ogni tanto non è una cattiva idea rileggerli, perché c’è sempre qualche sfumatura che affiora dalle pagine, che ad una prima lettura, non era stata valorizzata. Fino all’ultimo, per puro diletto, ha continuato a scrivere. Anche di sport: lo ricordiamo, con il suo inseparabile taccuino a quadretti, nella tribuna stampa del Comunale di Pietrasanta, dove fra un’azione e l’altra, distillava perle di saggezza e aneddoti sulla storia di questa terra.