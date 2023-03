Dalle sanzioni introiti per 3 milioni Ma è lite giunta-Pd sulla sicurezza

Ammontano ad oltre 3,3 milioni di euro gli introiti per le multe elevate nel 2022. Gli accertamenti riguardano violazioni al codice della strada (2,1 milioni) e mancato rispetto dei limiti di velocità (1,2 milioni). "I proventi – spiega il vice sindaco e assessore al bilancio Stefano Filiè – sono stati destinati per oltre 700mila euro alla manutenzione stradale, 300mila per migliorare la sicurezza, in primis degli utenti ’deboli’, e circa 150mila al rifacimento della segnaletica". Incassando l’affondo del capogruppo Pd Nicola Conti vista la protesta degli abitanti di Pontaranci: "L’ex-provinciale Vallecchia sarà più pericolosa quando i camion aumenteranno per la variante Pisanica. Inspiegabile che i 654mila euro incassati con i due autovelox non siano stati investiti per ripavimentare la strada e creare una pista ciclopedonale tra via Volturno e l’Accademia".