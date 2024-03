Dalle parole ai fatti. Ludovica e Susanna insegnanti di cittadinanza alla scuola “Pancho Villa“

Un progetto nato per contrastare la dispersione scolastica al quartiere Varignano, quello della Scuola Popolare “Pancho Villa“, che, fondata da Susanna Paoletti e Ludovica Antonini ormai più di dieci anni fa, continua, nell’intento di garantire la possibilità di studiare, di diffondere i valori della solidarietà e del diritto al lavoro. Dai ragazzi alle donne internazionali che, desiderose di inclusione ed emancipazione, per prime si sono rivolte all’associazione per imparare e migliorare.

Ludovica, com’è nata l’idea della scuola popolare?

"È nata inizialmente all’interno di un progetto politico di Rifondazione Comunista, che poi però è andato a scemare. Io e Susanna ci siamo costituite come centro educativo nel 2012 e da lì è partito tutto. Abbiamo sempre portato avanti l’impegno a sfondo politico, perché noi, come tutti i volontari e le associazioni con cui collaboriamo, condividiamo ideali di giustizia sociale che molto spesso manca ai primi gradi di istruzione. Curiamo un dopo scuola per ragazzi di elementari e medie, da 5 anni anche le superiori e un progetto estivo. Il problema è quello della dispersione scolastica: molto spesso i bambini hanno difficoltà a procurarsi materiale per motivi sociali e legati ad una povertà educativa ed economica. Lo scorso anno abbiamo aperto lo sportello psicologico e abbiamo visto partecipare anche i genitori, e questo è un passo avanti perché quanto più si riesce a fare rete, quanto più è efficace l’intervento".

A fare volontariato siete molte donne.

"Siamo quasi tutte donne però c’è anche una forza maschile, poca ma preziosa, che ha condiviso con noi un lunghissimo percorso. In maggioranza siamo donne, ragazze, insegnanti o aspiranti, educatrici e mamme. È un percorso faticoso ma bello, ricco di progressi e in un ambiente dinamico. Io e Susanna l’abbiamo fondata ma poi è fondamentale la forza dell’utenza e di tutte le donne che ci hanno aiutato e credono in questo progetto, dove se entri riesci difficilmente ad uscirne a cuor leggero. Ne resti legato, è un contributo che torna indietro, come la soddisfazione, ad esempio, di vedere promossi i ragazzi seguiti, perché vuol dire che il fatto di esserci e crederci fa la differenza".

Offrite un servizio scolastico, ma non solo...

"Siamo lì per la scuola che è la priorità, perché studiare dà possibilità ai ragazzi di riscattarsi, ma la comunità si sta espandendo e stiamo cercando di rispondere alla domanda di fare un salto, di essere consapevoli dei propri diritti e condizioni. Le famiglie hanno bisogno anche di aiuto per compilare documenti per le case popolari o per essere indirizzati agli uffici e alle questioni amministrative, così cerchiamo di metterli in contatto con il territorio. Siamo riuscite a creare una comunità che, al Varignano, con la presenza di donne e bambini internazionali è molto viva e partecipante e in questo c’è stato un cambiamento da quando abbiamo iniziato: i nuclei familiari sono aumentati e significa che c’è la voglia di integrarsi, conoscere e sentirsi italiani".

Ci sono anche i corsi di italiano per donne straniere?

"Sì! Siamo 4 insegnanti con un gruppo di donne a livello base, spesso analfabete nella loro lingua, e di donne di un livello linguistico medio. Stiamo cercando di prepararle agli esami, ad esempio di terza media o di educazione civica che si tiene al Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci, cercando di far ottenere loro qualche titolo. Proponiamo corsi di lingua ma anche di cittadinanza, perché attraverso loro e le loro problematiche si parla di come funzionano il Comune, gli uffici e i moduli da compilare. C’è una maggiore emancipazione rispetto a prima, quando c’era la supervisione di sole figure maschili che, per forza maggiore anche lavorativa, erano più avanti rispetto alle donne".

E com’è partito?

"È venuta da noi una donna, appena arrivata in Italia, che ha portato i suoi figli che non parlavano italiano, e ci ha chiesto di insegnarlo anche a lei. Era un progetto che avevamo in programma già da molto tempo e così, due anni fa, lo abbiamo messo in piedi. È stata un’esigenza venuta dalle donne stesse".

La risposta com’è stata?

"Partecipatissima. L’anno scorso abbiamo festeggiato insieme la festa dell’8 marzo: abbiamo organizzato una festa, alcune hanno portato piatti tipici delle loro tradizioni, abbiamo ascoltato canzoni su loro e nostra proposta e fatto un cartellone con una mimosa gigante su cui abbiamo scritto ciascuno una parola che ci rappresentasse. Quest’anno, per chi riuscirà, andremo insieme all’evento teatrale al femminile alla Gamc, quanto meno per ricordarci che è l’8 marzo, che stiamo bene e stiamo facendo un percorso. Sono contenta che emerga anche il loro impegno a voler far parte della società civile, di voler diventare cittadine, oltre che donne".