Dalla povertà all’ambiente Via Crucis alla Cittadella

VIAREGGIO

La Cittadella del Carnevale torna ad accogliere la Via Crucis, presieduta dall’arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti. La processione, organizzata dall’Arcidiocesi di Lucca con il Servizio di Pastorale Giovanile, insieme alla Fondazione Carnevale, è in programma domani sera a partire dalle 20.45.

Nell’avvicinarsi alla Pasqua, il luogo dell’arte, della creatività, del lavoro, della storia e della cultura che è la Cittadella del Carnevale ospita uno dei riti più sentiti della Cristianità. "“Come Maria l’Umanità” è il titolo scelto per questa edizione della Via Crucis.

Dopo aver accolto il crocefisso dell’artista del Carnevale Fabrizio Galli nelle scorse edizioni, quest’anno il simbolo che sarà al centro della piazza, attorno al quale si raduneranno i fedeli con l’Arcivescovo Paolo, è dell’artista Lorenzo D’Andrea che a maggio omaggerà la storia dei carri allegorici del Carnevale con una propria mostra alla Cittadella.

Anche in questa edizione della Via Crucis le costruzioni degli artisti del Carnevale, che hanno sfilato al 150° anno della manifestazione, saranno coinvolte nelle Stazioni che raccontano la passione di Cristo.

I grandi temi proposti dai maestri del Carnevale saranno riletti in chiave allegorica nelle meditazioni per le sette Stazioni: dalla depressione al pericolo per l’uomo, sempre più vicino al punto di non ritorno, dalla povertà al pianeta terra, che rischia il collasso, dall’orrore della guerra alla tragicomicità del mondo, fino all’eterna lotta tra il bene e il male e la vittoria di quest’ultimo.

La Via Crucis è aperta al pubblico e sarà seguita in diretta televisiva su Noitv (canale 12).

Red. Via.