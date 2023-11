"Dalla guerra santa alla guerra mai". In San Paolino si ricorda l’eccidio

Domani sera, alle 21, nella chiesa di San Paolino si concluderà la prima parte dell’ iniziativa promossa dal parroco don Mauro Lucchesi sul tema "Dalla guerra santa alla guerra mai". Con Elisabetta Salvatori verrà rievocato l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema del 12 agosto 1944. "L’occasione di questa proposta è nata nell’attuale contesto di guerra e dall’80° anniversario del primo bombardamento aereo sulla città, avvenuto il 1° novembre 1943 – ricorda don Mauro Lucchesi –. Da qui la scelta non di una riflessione inter nos, ma aperta alla città per non dimenticare, in quanto passata la generazione che ha vissuto la guerra, si deve inequivocabilmente tornare a riproporla, ma come soluzione dei conflitti in atto". Questa attenzione alla città è stata valorizzata dal patrocinio del’amministrazione comunale e dalla fattiva collaborazione dell’ “Istituto Storico della Resistenza” e dall’Associazione culturale “Terre di Viareggio”.

m.p.