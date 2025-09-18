Dal ponticello fino al cancello. Prosegue la querelle sul lago

Dopo l’affair del ponticello, la saga del Massaciuccoli si arricchisce di un nuovo atto: “La battaglia del cancello“, che divide l’area di rimessaggio e di alaggio del Circolo Velico di Torre del Lago dal parco della musica del Gran Teatro Puccini. E che ha visto ieri i protagonisti, com’è stato per la passerella pedonale ancora contrapposti in un aula di Tribunale. Aperture e chiusure, è sempre lo stesso il motivo del contendere.

A ricorrere sono stati ancora una volta i velisti, reclamando di fronte ad un giudice il ripristino delle condizioni di apertura, come regola, del cancello. "Proprio come previsto – hanno rimarcato gli avvocati del Circolo, e il legale Gianluca Pajatto – dal contratto di locazione con ICare", che ha in gestione l’approdo sul lago, di proprietà del Puccininiano, dato in affitto al Circolo.

Presenti all’udienza anche i legali di Icare, in qualità di ente gestore, e quelli della Fondazione torrelaghese. Che hanno tenuto il punto sulla chiusura del cancello di passo, dove nel pieno dell’estate sono comparsi i lucchetti "Per mettere in sicurezza le attrezzatura tecnologiche" aveva spiegato il presidente del Pucciniano Fabrizio Miracolo, ma concedendo banco iudicis ai velisti una copia delle chiavi. Chiavi che sono state rifiutate dai legali rappresentanti del Circolo, che hanno ribadito come "la chiusura del cancello debba essere un’eccezione, e non la regola".

Il tentativo di conciliazione, dunque, è andato a vuoto, e per questo nei prossimi giorni il giudice del Tribunale di Lucca si esprimerà nel merito.