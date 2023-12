Dal nuovo Pnrr risorse alle imprese. Sostegni per 12,4 miliardi di euro

I principali interventi destinati alle imprese contenuti nel nuovo PNRR valgono 12,4 miliardi di euro e sono fondamentali per l’economia del Paese. Vediamo i capitoli nel dettaglio: 1) Bonus transizione 5.0 (6,3 miliardi) tramite credito di imposta per la transizione verde e digitale, in continutità con il piano transizione 4.0. La misura interessa i beni digitali materiali e immateriali, i beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili e la formazione del personale in competenze per la transazione ecologica. 2) Contributi PMI per autoproduzioni rinnovabili (320 milioni) tramite sovvenzioni per l’acquisto di sistemi e tecnologie digitali per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, lo stoccaggio e l’accumulo. 3) Transizione ecologica, tecnologie, competitività e resilienza delle filiere produttive strategiche (2,5 miliardi) tramite il supporto alle imprese di filiera nei processi produttivi e nella loro sostenibilità. 4) Contratti di filiera (2 miliardi) tramite finanziamento dei contratti di filiera nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. 5) Parco agri solare (850 milioni) con incentivi alle aziende agricole e di allevamento per installazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di gestione intelligente dei consumi elettrici ed accumulatori e tetti energetici.