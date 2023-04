Dal Ministero del turismo Fondi per investire in innovazione

Per sostenere il settore turistico in Italia... e in Versilia. Le risorse del fondo tematico per il turismo contribuiranno a sostenere investimenti per la costruzione, risrutturazione e ammodernamento di strutture e infrastrutture e interventi legati alla transizione verde e digitale del settore turistico, come progetti di digitalizzazione ed interventi che mirano a promuovere la mobilità sostenibile connessa al turismo. Sono beneficiari possibili associazioni, onlus, consorzi, Pmi, grandi imprese, micro imprese, servizi e terzo settore. L’agevolazione è costituita dal tasso di particolare favore. Le richieste di finanziamento, complete di una descrizione del progetto e della indicazione del fabbisogno finanziario possono essere presentate agli intermediari finanziari convenzionati. Si tratta di un provvedimento importante che va a sostenere l’industria del turismo che con le feste pasquali ha già peraltro confermato le sue ampie potenzialità, anche per la Versilia tutta. È importante ora accompagnare questo trend positivo migliorando la qualità dell’offerta che renda più competitive e attrattive le località nostre turistiche: la parte pubblica dovrà fare certamente la sua parte, ma soprattutto gli imprenditori dovranno dotarsi degli strumenti più idonei ad attrarre, per qualità e quantità i flussi delle vacanze presenti sul mercato interno ed estero.