Dal lago al porto Un programma da scoprire

Dal lago al porto, fino alla Passeggiata. Il “Giro“ abbraccia idealmente tutta la città. E dopo la lunga giornata dell’Esplanade, la festa rosa, domenica dalle 15 a mezzanotte, si sposta a Torre del Lago: lungo il viale Puccini. Dalla chiesa fino a via Trittico. Ci saranno giochi per bambini, uno stand specializzato con dimostrazioni di biciclette sportive. E poi la ciclopedalata in rosa con ritrovo alla chiesa di San Giuseppe alle 14,45, organizzata dall’Uoei. Alle 17 concorso ‘La torta per la mamma’ e a seguire aperitivo e cena in strada organizzata dalla Misericordia di Torre del Lago con la musica di Radio Bruno. Nel frattempo lungo la Passeggiata di Viareggio, a partire dalle 15,30, si esibirà la “Large street band“. Poi lunedì, dalle 18.30, l’aperitivo in porto a cura del Carnevaldarsena e della Cittadella della Pesca organizzato in piazza Don Sirio Politi. Fritto misto e un bicchiere da collezione per la degustazione di vini Astoria, sponsor del Giro. La serata, il cui ricavato sarà devoluto alla Crea, vede l’accompagnamento musicale del complesso “La Bicicletta a Righe“. A seguire, cena sotto le stelle, nei locali della Passeggiata con allestimenti e dress code rigorosamente rosa.