Dal diploma al lavoro In soli sei mesi con l’Isyl

Dopo tante polemiche politiche il campus di alta formazione post diploma di Villa Borbone torna a lavorare a pieno regime: sono cominciati i "career day" promossi e organizzati dall’Isyl, Isyl, l’Istituto di formazione superiore dedicato alle professioni del mare. Il primo incontro tra studenti e imprese del mondo della nautica si è svolto, nei giorni scorsi, a Viareggio nel campus di Villa Borbone. Si tratta del primo passaggio e della candidatura che permetterà ai ragazzi e alle ragazze che frequentano i corsi organizzati dalla fondazione di venire in contatto con le aziende della nautica dove potranno essere inseriti in stage aziendali proficui alla formazione sul campo e in linea con il percorso professionale prescelto.

Alla giornata, hanno partecipato i primi cantieri Golden International Members (Overmarine, SanLorenzo, Tankoa Yachts e Azimut Benetti) che sostengono Isyl a cui se ne aggiungeranno altri secondo le richieste dei soci e di nuovi ingressi. Circa 40 gli studenti che hanno preso parte con successo agli incontri preparandosi ad interagire con le imprese del mondo yachting.

Con l’affiancamento dei Golden International Members la fondazione ha avviato una strategia triennale che mira a rafforzare il suo impatto sia nell’interesse delle imprese che per gli studenti. La strategia prevede un forte legame con i soci al fine di disegnare corsi di formazione sulla base delle necessità del settore, sviluppare corsi per studenti che abbiamo un percorso lineare e rapido nell’inserimento nei processi produttivi, promuovere le professioni del mare in particolare della nautica nelle scuole fornendo un orientamento professionalizzante.

Inoltre il career-day ha avuto lo scopo di favorire il contatto tra gli allievi e le aziende leader attraverso dei colloqui al fine di orientare e rendere più proficuo il periodo di stage e perseguire l’obiettivo della Fondazione Isyl nel raggiungere il 100% dell’occupazione degli allievi a sei mesi dal diploma.

Il consorzio Navigo ha anche organizzato, per il distretto nautico da Livorno alla Spezia, la Yachting week in programma dall’11 al 18 marzo: dal 15 al 17 il salone Yare coi tour dei comandanti nel distretto, (Superyacht captains’ Forum il 16 marzo). In sinergia con SeatecCompotec, salone dedicato alla tecnologia, alla componentistica e al design nel settore nautico il 16 e 17 marzo a Marina di Carrara, è previsto il Gala Dinner YareSeatec con ospiti e autorità. Infine dall’11 al 14 marzo la presentazione della nuova stagione nautica e della campagna “Experience the freedom. Discover tuscany sea and lands”.