Dal commesso in enoteca al falegname di bordo Posti per periti elettronici ed assemblatori elettrici

Una serie di offerte del Centro

per l’Impiego di Viareggio: per

consultarle è sufficiente visitare

il sito www.arti.toscana.it. Per informazioni dirette invece:05519985102. E-mail: ci.viareggio@arti.toscana.it

1 OPERATORE SOCIALE

in possesso di qualifica di animatore di comunità, diploma socio-pedagogico oppure studente in scienze dell’educazione. Per candidature: 0583 935251 - risorseumane@cooperativaodissea.org

PERITO ELETTROTECNICO o INGEGNERE ELETTRICO

La figura si dovrà occupare dell’ installazione e riparazione impianti industriali (impianti semaforici e di potenza, cabine, automazione, quadri elettrici ecc) e impianti civili. Pat. B. Tempo determinato o apprendistato. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali. Per candidature : emi.info@emisrl.it

AUTISTA CONSEGNATARIO

patente B, ottime capacità di guida e di uso del muletto. Richiesta esperienza nelle consegne. Tempo pieno con orario spezzato. Contratto a tempo determinato. Cv: amministrazione@toscopesce.com

2 PERITI ELETTRONICI

per installazione impianti audiovideo, networking su impianti navali e residenziali, in possesso di diploma di perito elettronico. Gradita esperienza pregressa nelle mansioni. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese (liv. B2C1) e buone conoscenze informatiche (MS Excel, posta elettronica, sistemi Windows, IOS, networking). Per candidature:bmtecservice@gmail.com

FALEGNAME

Da banco eo montaggio, costruzione, incollaggio e sigillatura coperte in teak settore nautico. Per candidature : info@fratellibertolucci.it

MONTATORE ARREDI DI BORDO

con capacità di lettura del disegno tecnico, utilizzo elettroutensili e macchinari da falegnameria, montaggio di carpenteria in legno e montaggio finale dell’arredo. Per candidature : onda.arredamenti@virgilio.it

FALEGNAME DI BORDO

con capacità di lettura del disegno tecnico, utilizzo elettroutensili e macchinari di falegnameria. Per candidature : onda.arredamenti@virgilio.it

ELETTRICISTA

per impianti elettrici navali. Lettura schema elettrico . Capacità di passaggio cavi e fare collegamenti elettrici

PIZZAIOLO

Gestione dell’ attività della pizzeria escludendo l’ approvvigionamento delle materie prime. A Massarosa

CAMERIERE AI PIANI

pulizie e riordino camere e parti comuni, cambio biancheria per un Hotel 4 stelle Per candidature : 0765389475 - segreteria@hotelserviceitalia.it

COMMESSO DI NEGOZIO DI ALIMENTARI ED ENOTECA

Per candidature: nicolettangelini@gmail.com

CAMERIERE DI SALA

Presso pizzeria gelateria produzione propria. per candidature: nicolettangelini@gmail.com

2 ADDETTI SALA

Per la stagione estiva si cercano preferibile esperienza nella mansione e provenienza dall’Istituto Alberghiero. Si richiede la conoscenza della lingua inglese parlata ed il possesso della certificazione haccp. per candidature: 05843 93089

CUOCO

Per la stagione estiva 2022 si ricerca per la preparazione di antipasti, primi e secondi piatti. Si richiede minima esperienza nella mansione e possesso di attestato Haccp. per candidature: Sig. Nicola Lucchesi - 3333609424 - mail: info@bagnotropicana.it

2 ASSEMBLATORI ELETTRICI

per azienda con sede a Camaiore. Per candidature: selezione.lucca@manpower.it - selezione.lucca@manpower.it

AIUTO CAMERIERE DI SALA

Si cerca con conoscenza di base della lingua inglese e possesso di attestato Haccp. Per candidature: 05841786912 - hotelburlamacconew@gmail.com