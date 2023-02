Dal “branzino“ al patto del Palace Il sindaco si rivela “diplomatico“

VIAREGGIO

Dal “patto del branzino“ a quello della “terrazza“. Il passo è stato breve. Complice anche delle giornate splendide sul versante del tempo. Così il fine settimana si è rivelato favorevole per il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Venerdì il pranzo con in Darsena con il governatore Eugenio Giani. Una location ideale per parlare delle prospettive future del comparto della nautica e, contestestualmente, della necessità di superare anclune incomprensioni che negli ultimi tempi hanno portato ad un braccio di ferro sul tema del porto e del suo sviluppo tra la Regione e l’amministrazione cittadina. Durante il pranzo Giani e Del Ghingaro hanno gettato le basi per trovare un’intesa sulle questioni aperte partendo dalla realizzazione della nuova darsena diportisti al Triangolino: un investimento da almeno 20 milioni di euro. Utile sia a Viareggio, che alla Regione. E se il “patto del branzino“ ha favorito la distensione con il Governatore, ieri il Carnevale (complice la mostra su Linus) ha favorito anche un chiarimento tra Del Ghingaro ed Elisabetta Sgarbi dopo le scintille provocate dal fratello di lei, Vittorio (Sottosegretario alla Cultura), sul progetto del Belvedere. Prima il sindaco e l’editrice si sono stretti la mano sulla terrazza del Palace Hotel (sorpresi da un “paparazzo“) e, più tardi, si sono messi in posa sulla tribuna mentre passavano i Giganti. Elisabetta Sgarbi per questi 150 anni del Carnevale si è spesa molto a favore di Viareggio. E chissà che, anche grazie a lei, la linea diplomatica già attivata con il ministero non possa portare ad un’altra intesa.