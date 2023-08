Dai paladini ApuoVersiliesi Appello a Salvini contro l’erosione

"Se anche per una modesta percentuale dovesse aumentare il fenomeno erosivo ci opporremo con tutti i mezzi a disposizione. Ci appelliamo anche ai politici, e agli amministratori, perché a questo punto la responsabilità del futuro di questo territorio è loro, e per questo ho già incontrato anche il ministro dell’ambiente Pichetto Fratin, il ministro delle infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini e il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani". La presidente dei Paladini Apuoversiliesi, Orietta Colacicco, non si fa ‘incantare’ dalle sirene del porto di Marina di Carrara e da chi dice che non dovrebbe arrecare danni nelle spiagge di Forte dei Marmi. Colacicco evidenzia come sulle carte quello resti comunque un ampliamento: "Leggendo la descrizione di ampliamento si tratta. Se non ci sarà ulteriore erosione saremo ben lieti, ma aspettiamo queste carte che saranno pubblicate in settembre. Da lì però scatteranno i termini di 45 giorni entro i quali, secondo la procedura Vas, il pubblico potrà inviare osservazioni.