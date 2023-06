Da undici anni una festa diffusa E aperta a tutti

L’attesa è davvero finita. Di prima mattina in piazza Maria Luisa i tecnici hanno cominciato a montare il palcoscenico dal quale Irene Grandi, stasera, ci accompagnerà in un viaggio attraverso l’anima della musica moderna, il blues. E Viareggio, con questo concerto d’inizio stagione, è pronta per vivere la sua notte Arcobaleno. La città sarà al centro del grande cartellone di eventi messo in piedi dalla Regione Toscana, con il quotidiano QN-La Nazione (in foto la diretrice Agnese Pini) e il sostegno di Toscana Promozione e Vetrina Toscana, per raccontare il territorio. Un successo raggiunto anche grazie al contributo del Grand Hotel Principe di Piemonte, eccellenza dell’ospitalità; della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana (Bvlg) e dell’imprenditore Riccardo Corredi che hanno sostenuto il grande evento. Aperto a tutti.