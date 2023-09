Da stamani tutti in classe. La carica dei tremila alunni. I cantieri del cambiamento

Suona questa mattina la prima campanella per migliaia di studenti versiliesi. Un anno scolastico nuovo che si preannuncia ricco di novità e innovazioni. Un nuovo anno scolastico anche per Ilaria Baroni, neo dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, che con tanto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, dal primo di settembre ha preso il posto di Donatella Buonriposi che è andata in pensione dopo essere stata per ben 8 anni alla guida del provveditorato.

Laureata in giurisprudenza all’Università di Firenze, Ilaria Baroni ha iniziato la sua carriera dirigenziale nel 1994 come vicaria all’Istituto Capitini di Agliana a Pistoia. Nel 2008 ha conseguito il titolo di dirigente scolastica e il suo primo incarico è stato all’Itc Marchi di Pescia. Fino al 2015 ha guidato il liceo scientifico Amedeo di Savoia di Pistoia e in seguito, nella stessa città, l’ Itcs Pacini. Dal 2021 ha ricoperto il ruolo di ispettrice tecnica per l’Ufficio scolastico regionale.

Dirigente, quali sono gli obiettivi che si è posta per questo prestigioso incarico?

"Inizierò con l’acquisire la conoscenza del territorio. Io sono una “straniera” a Lucca. Negli ultimi anni ho rivestito il ruolo di ispettrice anche in questa provincia, però non ho avuto modo di approfondire le varie realtà territoriali.

L’obiettivo principale che mi sono posta è quello di supportare nel miglior modo possibile i dirigenti scolastici. È vero che l’autonomia conferisce ai presidi molto potere anche nella gestione dei rispettivi istituti, il mio è più che altro un ruolo tecnico, però sono convinta che essere sempre presente, disponibile, avere un ruolo di vicinanza e supporto per loro sia molto prezioso. Quindi mi attiverò al più presto per riunirli, conoscerli e lavorare insieme".

Con i finanziamenti del PNRR le scuole si rifanno il look, alcuni cantieri sono già partiti, ci sono novità?

"Abbiamo avuto proprio ieri un incontro con la Provincia che ci ha detto che sono già partiti i lavori al Don Lazzeri di Pietrasanta e all’alberghiero Marconi, a breve ne partiranno anche altri: ad esempio a Lucca alcuni degli studenti del Civitali lasceranno i container e rientreranno in classe e nel giro di un anno anche tutti gli altri torneranno in sede".