Da non perdere Musica Live Swing, blues...

Omaggi a Zero, Jovanotti e Abba. Swing, blues, musica cantautorale e elettronica, pop & rock, jam session e... altro.

Stasera al Cro di Pietrasanta trio acustico Spaghettigrass, Fabio Ragghianti, voce e chitarra, Manolo Cacciatori, voce e mandolino, e Mauro Puliti voce e basso. Il gruppo propone una miscela di brani che spazia dal bluegrass allo swing, dalla canzone d’autore a pezzi tra virtuosismi tecnici e armonie vocali. Stasera con l’omaggio a Jovanotti inizia il weekend del Fanatiko in Passeggiata che proseguirà domani con i Pianeta Zero e le più belle canzoni del Re dei sorcini, sabato con Paul Moss, chitarrista, e domenica si chiude con gli Abba Dream. I live del Twiga a Fiumetto ospitano stasera Ristori e la band The Portofinos, domani la band Joe Dibrutto repertorio internazionale e italiano che ripercorre gli anni ’70 e sabato Rudy Smaila.

Domani al Garnish all’ombra della Torre Matilde pop rock del Sima Acustic Duo, voce di Marta Michelle Menicucci e Christian Nevoni alla chitarra. Al Vegas pop in acustico con i Venerdi X niente. Al Sakay a Lido Tequila Sunrise Band e per chi chi vuol cantare evento al Tacabanda sulla Marina di Torre del Lago con Maurizio in consolle. Sabato al Sakay jam session blues. Al Gob a Bicchio serata aperta a tutti per chi ha voglia di esibirsi dalle 21 in compagnia di Lisacantaibitols, To Build a run, The Garden of love, Noke, Cochlea, Una, Paulie Brown, Esterina, Nicolas Zullo, Mhela, Antartica e Oh Baro. Al Vegas notte elettronica con i Lovely Tuesday.

Si chiude domenica jam session al Garnish e la serata jazz, swing e bossa dei De la Tour starlight trio al Sushi Jazz a Pietrasanta. Poi il pianobar con Roby alla tastiera alla pizzeria A Casa Mia a Viareggio.

Dario Pecchia