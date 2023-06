Da non perdere Arte e letteratura Ricco weekend

Weekend ricco di iniziative. Dall’arte, agli eventi letterari. Il tour inizia oggi alle 18.30 vernissage della mostra di scultura “I’ll Be Back Soon” di Szymon Oltarzewski al Battistero del Duomo di Pietrasanta, curatore Enrico Mattei, una anteprima. Nella Piccola Atene le mostre “Metamorfosi“ in sala San Leone, chiude domani; “Exploring the Ego of Times- Il Museo Archeologico incontra l’arte di Maicol Borghetti“ a Palazzo Moroni; “Omaggio agli artigiani“ a Tonfano; Bernard Bezzina e le installazioni in piazza Duomo e Carducci, nella chiesa e nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino. Oggi alle 18 nella salone della biblioteca don Franco Rossi a Viareggio, parrocchia del Terminetto Donatella Manzuoli presenta la seconda opera “Equilibrismi“, Del Bucchia Editore. La affianca Giacomo Fabbri, avvocato. Oggi alle 18 alla Croce Bianca di Querceta nel salone “Giuseppe Bambini“ Gianfranco Poma racconta Dante in esilio tra Lungiana, Apuane e Lucca. Evento è organizzato dall’Istituto Storico Lucchese, sezione Versilia Storica, per i partecipanti un libro di storia lucchese. Oggi e domani Il Gruppo Fotografico Iperfocale di Pietrasanta, Fondazione Terre Medicee con il Comune di Seravezza e Pro Loco del Parco delle Alpi Apuane e Federazione Italiana Associazioni Fotografiche organizzano la manifestazione “Riomagno Foto Incontri 2023“ Oggi alle 17.30 Luca Borriello è ospite del MuSa a Pietrasanta dove parla di culture visuali dei graffiti,writing, della steet art e del nuovo muralismo. Domani alle 18 al Principino Raccolta di Memorie di Giovanna Caverni, L’Ancora Edtrice. L’autrice che non ti aspetti, 92 anni, e romanzi avvicenti ambientati durante la guerra o nell’immediato dopoguerra. L’autrice dialoga con Umberto Guidi.

M.N.