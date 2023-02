"Da Mattarella stimolo per eliminare le aste"

"Vediamo le parole di Mattarella come uno stimolo per velocizzare la risoluzione della vicenda delle aste Bolkestein". Lo afferma Marco Daddio, alla guida dei balneari di Lido di Camaiore, a seguito delle parole del presidente della Repubblica sul decreto Milleproroghe. Che fissa la scadenza delle concessioni balneari al 31 gennaio 2024, quindi con una proroga di un anno.

"E’ evidente che i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali accrescono l’incertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di governo e Parlamento", ha osservato Mattarella. "Il il Milleproroghe è stato approvato — sottolinea Daddio — anche da esponenti di governo presenti in questi giorni a Balnearia a Carrarafiere ed emerge la volontà di trovare una via d’uscita. La mappatura è di sicuro determinante. Il decreto era una approvazione che ci aspettavamo. Il punto è semmai l’indagine di Nomisma che certifica come sulle coste italiane non vi sia scarsità di risorse. Ci auguriamo che la mappatura arrivi alle medesime conclusioni. Se viene meno il principio della scarsità, viene meno anche l’utilizzo della Bolkestein e della messa a gara. Ora attendiamo gli esiti di questo. Di sicuro saremo in battaglia fino all’ultimo". "L’approvazione del decreto era quello che ci aspettavamo. È da leggere in modo positivo perché verrà usato per fare la mappatura per dimostrare che la risorsa spiaggia non è scarsa", afferma Martino Barberi dell’Unione proprietari bagni di Forte dei Marmi. "Questo è l’obiettivo da raggiungere. Questo servirebbe anche per contrattare con l’Unione europea e arrivare a una soluzione definitiva. Un anno in più può essere tanto ma al tempo stesso poco. Siamo soddisfatti a patto che si arrivi a una soluzione, altrimenti sarebbe solo un tentativo sprecato. Una proroga che comunque ci aspettavamo perché i comuni, quando si parla di evidenza pubblica, non sono pronti. In questo caso il prendere tempo non è per i bandi ma per mettere in chiaro la situazione". Sulla stessa lunghezza d’onda Francesco Verona, presidente della categoria a Marina di Pietrasanta. "La proroga serve per la mappatura, per noi non cambia niente — sottolinea il balenare —. Rimaniamo sempre nell’incertezza. Il punto ora è evidenziare come non ci sia scarsità di risorse. Poi il lavoro con l’Unione europea per non essere inseriti nella Bolkestein. Siamo contenti, ma non da salti mortali. Ci auguriamo che non si arrivi alla messa a bando e che ci sia la tutela delle nostre imprese, come sostenuto in campagna elettorale dalla maggioranza di governo". Situazione migliore invece per la stagione 2023. "Non ci sono problemi: le prenotazioni si muovono — prosegue Verona — anche con un aumento come abbiamo visto negli ultimi anni sulla nostra costa. Rimane però il punto che l’imprenditore al momento non investe, e questo si ripercuote su chi vende le attrezzature e proprietari di ditte edili. Poi c’è anche un problema nella ricerca del personale. Quelli più d’esperienza, vista l’incertezza, hanno preferito orientarsi su mestieri annuali".

Alice Gugliantini