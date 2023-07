Da Magdi Allam a Forte dei Marmi a Villa Bertelli: Libro Gourmet di Miracolo per l'Italia

Magdi Cristiano Allam torna a Villa Bertelli col libro "Un miracolo per l’Italia" stasera alle 21,30 al Giardino dei Lecci (già alle 20,45 effettuerà il firma copie). Allam nella nuova produzione letteraria rappresenta in modo documentato la dura realtà complessiva in cui versa l’Italia, la valuta criticamente, indica le direttrici di una prospettiva qualitativamente migliore. Giornalista, è stato musulmano per 56 anni fino a quando non è stato condannato a morte dai terroristi islamici e vive sotto scorta

I ristoranti del Forte

Stasera alle 18,30 al Grand Hotel Imperiale sarà presentato il volume "A tavola vista mare-i migliori ristoranti sulla spiaggia di Forte dei Marmi e non solo" realizzato da un’accoppiata vincente: il gran cerimoniere Gianni Mercatali assieme al giornalista e gastronomo Davide Paolini.