Da lunedì 24 le iscrizioni . Torna lo spazio Pasquale

L’amministrazione comunale conferma anche per il 2025 il servizio Spazio Pasquale dal 17 al 26 aprile. Il servizio sarà attivo per sette giornate nelle seguenti sedi e con i seguenti posti disponibili: scuole primarie: plesso Carducci, 80 posti disponibili, scuole dell’infanzia plesso Caranna, 50 posti disponibili.

"Garantire la continuità di un servizio così importante per le famiglie è per noi una priorità - sottolinea l’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni - sappiamo quanto possa essere complicato per i genitori conciliare impegni lavorativi e la chiusura delle scuole durante le festività".

Le iscrizioni saranno aperte dal 24 febbraio fino al 20 marzo alle 12:30. L’ammissione al servizio avverrà in base all’ordine di presentazione della domanda e seguendo criteri di priorità, con precedenza ai bambini residenti o equiparati, seguiti da quelli con almeno un genitore che lavora nel territorio comunale e infine ai non residenti. A chiusura delle iscrizioni verrà pubblicata una graduatoria degli ammessi.