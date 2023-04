Da giungla incolta a museo "Così cambierà la piazza" E nei progetti del sindaco anche un park sotterraneo

Quelle riprese dall’alto, con l’inquadratura che si allarga dallo sciame di ciclisti e abbraccia tutti i paesaggi – montagne, colline, pianure – attraversati dal “Giro“. Immagini da cartolina che raccontano l’Italia che corre dietro alla maglia rosa e che mostreranno in diretta nazionale, sulla Rai, anche Viareggio. Qui, martedì 16 maggio, farà tappa la carovana del “Giro d’Italia“. E per quel giorno il sindaco Giorgio Del Ghingaro vorrebbe consegnare alle telecamere, e alla città, una nuova piazza Mazzini: "Senza più la bruttura di quel cantiere che per oltre un decennio ha soffocato uno dei luoghi simbolo di Viareggio".

Sindaco Del Ghingaro, dopo anni di attesa è partita la volata...

"Sì, finalmente possiamo partire con i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di quest’area. E finalmente possiamo restituirla a Viareggio. Arrivare a questo risultato ha richiesto un lavoro lungo e complesso. Grazie alla collaborazione della curatela fallimentare abbiamo però trovato un accordo, sancito anche dal Tribunale, che prevede la messa in possesso dell’area dell’ex Casa del Fascio prima dell’esproprio, che abbiamo già deliberato in consiglio comunale affinché questo spazio possa tornare definitivamente nelle proprietà del Comune".

Dunque quando spariranno quelle paratie in legno e i resti del vecchio cantiere?

"Gli uffici hanno già appaltato i lavori per la sistemazione dell’area, che dunque partiranno appena sarà possibile. Verrà tolto tutto il materiale accumulato nel vecchio cantiere, materiale anche pesante. Poi sarà necessario ricoprire il cratere, scavato per realizzare le fondamenta dell’edificio mai nato, e quindi ripianare e infine stendere il tappeto d’erba che trasformerà questo rettangolo di terra in un giardino".

E quale sarà il futuro dell’ex Casa del Fascio?

"Sarà un giardino, un parco dell’arte. Per renderlo più attrattivo abbiamo infatti pensato di collocare sull’erba delle sculture che restituiscano pregio a questo luogo così importante per la città, e che diano continuità alla serie di esposizioni a cielo aperto che caratterizzano ormai da anni il lungomare".

Ci sono altri progetti, anche per piazza Mazzini?

"Stiamo valutando di andare sotto; provare a capire se ci sono le possibilità per realizzare un parcheggio interrato in grado di coniugare le due esigenze: area di sosta e area verde. Stiamo quindi vagliando una serie di progetti e di project financing che ci sono arrivati in questi mesi. Ma non abbiamo fretta. Ora vogliamo liberare l’ex Casa del Fascio, restituirle decoro e fascino. E speriamo di riuscirci per l’arrivo del Giro d’Italia, sarebbe un bel traguardo...".

Martina Del Chicca