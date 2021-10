Versilia, 15 ottobre 2021 - Come cambiano i prezzi delle case in Versilia? L’oscillazione si può monitorare - almeno in parte - grazie al portale Immobiliare.it, che ogni mese aggiorna il prezzo medio degli immobili. A Viareggio, a settembre 2021 il valore medio si è attestato a 2.919 euro al metro quadro, con un aumento del 2,85 per cento rispetto a un anno fa:...

Versilia, 15 ottobre 2021 - Come cambiano i prezzi delle case in Versilia? L’oscillazione si può monitorare - almeno in parte - grazie al portale Immobiliare.it, che ogni mese aggiorna il prezzo medio degli immobili.

A Viareggio, a settembre 2021 il valore medio si è attestato a 2.919 euro al metro quadro, con un aumento del 2,85 per cento rispetto a un anno fa: è il dato più alto registrato da due anni a questa parte. Chiaramente, i numeri cambiano da zona a zona: sul lungomare si viaggia a 4.653 euro al metro quadro (20,70 per gli affitti) e a Città Giardino sui 4.438 euro mq (20,60 per gli affitti); seguono il centro con 2.991 (13,10); Marco Polo-Don Bosco con 2.934 (14,80); Campo d’Aviazione-Darsena con 2.456 (10,70); Terminetto-Migliarina con 2.279 (10,30); Torre del Lago con 2.114 (9,60) e infine Bicchio-Varignano con 1.965 (10,40).

E fuori da Viareggio? Anche in questo caso, ci sono forti fluttuazioni da zona a zona: influiscono la vicinanza al mare (Lido e Marina di Pietrasanta hanno valori più alti dei rispettivi capoluoghi) e fattori ambientali di vario tipo (Piano del Quercione a Massarosa, ad esempio, paga dazio al traffico sulla Sarzanese): i prezzi più alti si trovano a Forte dei Marmi, dove un’abitazione costa 7.613 euro al metro quadro (+2,28 per cento rispetto a un anno fa); costa parecchio anche comprare a Pietrasanta, dove gli immobili vanno via a 4.371 euro mq. Più in linea con il dato viareggino i valori di Camaiore (2.184 euro al metro quadro, leggermente più basso di due mesi fa), Massarosa (2.014 euro mq, +2,03 per cento rispetto al picco di otto mesi fa) e Seravezza (2.709 euro mq, +2,11 per cento sull’anno scorso). Il fanalino di coda rimane Stazzema, dove si compra casa a una media di 1.258 euro al metro quadro: un valore comunque lievitato rispetto a un anno fa (+22,37 per cento).

DanMan