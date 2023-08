"Custode e sacchetti per le deiezioni canine a Pietrasanta"

Custodi impiegati tramite le borse-lavoro per aprire, chiudere e sorvegliare i parchi pubblici e l’esperimento dei distributori di sacchetti per le deiezioni canine. È l’assessore a sociale e ambiente Tatiana Gliori (nella foto) ad annunciare le due novità anche in seguito ai vandalismi al piccolo parco pubblico in via Monteverdi, a Ponterosso. "Innanzitutto verificheremo perché il parco, come dicono i residenti, non venga chiuso alle 22. In ogni modo – spiega – stiamo già cercando la disponibilità di persone in carico ai servizi sociali per poterle impiegare attraverso le borse-lavoro. L’idea è di implementare questo strumento non solo per l’apertura e chiusura dei parchi ma anche per la sorveglianza. Inoltre a breve partirà un progetto sperimentale, nelle aree più compromesse, con l’installazione di distributori di sacchetti per le deiezioni dei cani". Quanto ai giochi rotti in via Monteverdi, il Comune provvederà quanto prima a sostituirli.

d.m.