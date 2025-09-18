Curve di Motrone. Via libera al progetto per la nuova rotatoria

I pericoli vissuti da chi transita alle curve di Motrone hanno i mesi contati. Quanti, esattamente, non è dato sapere, ma il "sì" della commissione lavori pubblici al progetto di fattibilità della rotatoria avvicina sempre di più la luce in fondo al tunnel. L’opera costerà 900mila euro, di cui 700mila finanziati da Anas, che la realizzerà materialmente, e 200mila dal Comune, con l’inizio del cantiere fissato in modo generico nel 2026. Com’è ormai noto, sorgerà tra l’Aurelia, via Tremaiola e via Tre Ponti, quindi alle porte della Marina per chi viene da sud, dando seguito non solo all’inserimento della rotatoria all’interno del piano triennale delle opere pubbliche, ma soprattutto alle richieste che da tempo immemore arrivavano da residenti e turisti, fino alle categorie. "L’iter era partito nel 2022 – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – con la prima progettazione realizzata dallo studio ’Croce’, poi ereditata da Anas. La rotatoria avrà un diametro di 40 metri e 4 ’braccia’ e i lavori partiranno sicuramente nel 2026 anche se non possiamo ipotizzarne la durata: il nostro compito è concludere prima possibile le procedure urbanistiche e risolvere uno degli incroci più critici del nostro territorio". In attesa che il progetto sbarchi in consiglio (il neo dirigente ai lavori pubblici Lorenzo Ricciarelli ha ricordato, infatti, che è anche una variante urbanistica), Marcucci tira una frecciata a Camaiore: "Per la rotatoria al semaforo dell’ospedale (tra Aurelia, via Arginvecchio e via Astoria, ndr) abbiamo interpellato Camaiore, sul cui territorio ricade la quasi totalità dell’intervento, Asl e università di Pisa in ottica convenzione: ad oggi nessun riscontro".

Soddisfatto il vice presidente della commissione e capogruppo Antonio Tognini (Lega): "L’incrocio di Motrone è una delle porte di accesso al fronte mare di Pietrasanta, è percorso da flussi di traffico importanti ed è stato spesso teatro di incidenti stradali gravi: la rotatoria darà finalmente una risposta definitiva al bisogno di sicurezza e di fluidità della circolazione costringendo i mezzi a rallentare".

