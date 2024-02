"Curo il tumore con le diapositive". Per guarire sposta i mobili di casa

Il suo "lavoro" è riequilibrare le energie, spostando i mobili di casa o applicando delle diapositive "con effetti fotoelettrici" sui pazienti. In questo modo, o almeno così sostiene lui, si possono superare malattie anche gravi. Per tutto il resto, ci sono i medici, le Asl e più in generale la scienza, che da decenni investe risorse, menti ed energie per cercare di migliorare la vita umana. Il caso dell’ennesimo guaritore alternativo è stato scopedrto da Chiara Squaglia con un servizio trasmesso da Striscialanotizia. Ma sarebbero diversi, nella zona di Camaiore, i cultori delle pratiche di guarigione alternativa alla medicina allopatica: qualcuni assursero all’onore delle cronache anche nel pieno della pandemia Covid, quando dilagavano i no-vax con le soluzioni più variegate e antiscientifiche.

Adriano Del Pistoia, pensionato camaiorese, offre consulenze – a pagamento, ça va sans dire – per "riequilibrare il fisico e il non fisico dell’organismo". La sua attività, che esercita in via non ufficiale, ha attirato l’attenzione del Tg satirico di Canale 5, che gli ha lanciato un amo per verificare se effettivamente l’uomo tentasse di curare persone malate con metodi alternativi e sconsigliati dalla medicina. Una donna si è presentata nel suo studio sostenendo che le avessero scoperto un endometriosi e un tumore all’ovaia destra, e che i medici le avessero consigliato di togliere tutto. La risposta di Del Pistoia andata in video? "Un bilancio polare elettromagnetico". La cura? "Gocce d’acqua ‘informata’", da diluire in una bottiglietta da mezzo litro e sorseggiare nel corso della giornata, e che avrebbe consentito alla donna di evitare la chirurgia – pardon, la "bassa macelleria", ché tanto "ovviamente al medico non gliene può fregare di meno", sostiene Del Pistoia –, il tutto alla modica cifra di 70 euro. In contanti, come verificato da "Striscia", e senza ricevuta. Così, neanche l’omedopatia.

A seguire, la paziente è stata stesa su un lettino: l’uomo le ha fatto indossare una sorta di bavaglino, su cui ha applicato delle diapositive. La diagnosi? "È come se l’idea che lei ha della maternità, dell’essere mamma, dell’essere donna espressa, non fosse al posto giusto – ha spiegato alla finta paziente –, dovrebbe essere nell’utero e anche da altre parti. La sta facendo una gravidanza di un altro tipo, che si chiama tumore". E ancora: "Il tumore nell’apparato femminile, energicamente è sempre una gravidanza non avuta. E quindi ‘me la costruisco’ così". Intervistato dalla corrispondente del programma Mediaset, ha ‘spiegato’ il suo lavoro: "Bilancio polare elettromagnetico. Sono diapositive che fanno un effetto fotoelettrico e danno un aiuto energetico al lavoro della persona, per stare meglio con se stessa". Anche nell’ambito di malattie gravi, come un tumore, che per Del Pistoia "è un fatto energetico, non un fatto medico. Come la gravidanza isterica dei cani. Io do suggerimenti energetici", oltre a garantire "la libera scelta di una persona di seguire il proprio lavoro e il proprio istinto. Se io scelgo, con il mio tumore, di fare una cosa diversa da quello che dice la medicina tradizionale, lo posso fare". Ma chi è Adriano Del Pistoia? Sui social si presenta come "laureato all’università di Firenze", senza specificare in quale disciplina. La maggior parte dei suoi contenuti, di cui fa cenno anche sul suo profilo Linkedin, rimandano al Feng Shui, un’arte geomantica taoista che sostiene di poter influenzare in positivo o in negativo la vita delle persone in base all’architettura della casa e alla disposizione degli arredi (le forme squadrate, ad esempio, secondo Del Pistoia "rompono l’equilibrio"). Il ‘guaritore’ ha tenuto alcuni incontri, in passato, in un locale di Lido di Camaiore. RedViar