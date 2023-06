Cup a una ditta esterna Il sindacato protesta

Il sindacato Fials è di nuovo sul piede di guerra. Il motivo stavolta è l’esternalizzazione del Cup del distretto di Pietrasanta, all’ex ospedale “Lucchesi“, e di quello di Lido di Camaiore, dopo che l’Asl ha deciso di assegnare il servizio alla cooperativa Cooplat. Passaggio che vede il segretario provinciale Fials Daniele Soddu annunciare un presidio di protesta in programma ai primi di luglio. All’origine del provvedimento c’è una mancanza di personale che ha costretto l’azienda sanitaria a dirottare il personale del Cup all’ospedale “Versilia“.

"La carenza di personale amministrativo – attacca Soddu – non consentiva più di gestire le turnazioni. Ma l’Asl, anziché procedere con le assunzioni, ha preferito esternalizzare. Il che va contro la normativa nazionale e le ultime delibere regionali, che al contrario dispongono di reinternalizzare i servizi. Invece di ritirarsi dalle attività che gestisce, l’Asl avrebbe dovuto investirci".

Non solo: Soddu si chiede cosa ne sarà del cosiddetto retrosportello, ossia le attività amministratio-burocratiche che stanno a monte degli appuntamenti: "La cooperativa gestisce il Cup fino alle 12.30, poi giustamente smonta e va via. Ma la gestione del retrosportello proseguiva fino alle 15, a volte con i rientri pomeridiani fino alle 17. D’ora in poi chi la seguirà? È una doppia follia: si esternalizza – conclude – e non si agevola il cittadino. Faremo un presidio di protesta anche perché il sindacato non è stato minimamente coinvolto nemmeno a livello informativo. L’Asl in maniera autonoma e perentoria ha proceduto a esternalizzare: un ulteriore smacco alle relazioni sindacali".

d.m.