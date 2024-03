Cumuli di plastica e taniche di benzina

Taniche di carburante vuote, indumenti vari gli immancabili sacchetti di plastica e bottigliette di vetro e/o plastica. I volontari di Insieme si può per Camaiore hanno puntato il mirino in due diverse zone del comune. Un primo intervento di pulizia è stato eseguito in via Duccini a Camaiore, mentre un secondo intervento, decisamente più impegnativo, è stato invece fatto nella zona de Le Bocchette a Capezzano Pianore. “In via Duccini - dettaglia Fausto Giovannini - abbiamo trovato un cumulo di rifiuti, prevalentemente indumenti, scaricato in un fosso lungo strada. Poco distante un fanale di automobile, una tanica vuota per carburanti e gli immancabili sacchi di plastica pieni di potature, quando a pochi passi c’è il centro di raccolta del verde dove si potrebbero portare, fra l’altro, gratuitamente. In via delle Bocchette - va avanti il volontario - la situazione era ancor più peggiore. In appena 50 metri di strada abbiamo rimosso più di 100 bottigliette di vetro miste a numerose altre bottigliette, stavolta di plastica, piene di un liquido giallo maleodorante e questo ci ha fatto propendere sul fatto che fosse urina. Di fianco a questa discarica, abbiamo poi rinvenuto anche un aspirapolvere, vasi di ceramica, scarpe, lattine, plastiche di vario tipo, pacchetti di sigarette, gratta e vinci, pannolini, vetro e cassettoni”.

Entrambe le zone, dopo ore di lavoro, sono state ripulite, ma Giovannini non si fa illusioni: “Ciclicamente ci vediamo costretti ad intervenire là dove eravamo già stati. È evidente che c’è chi non ha il minimo rispetto per gli altri”.

Sergio Iacopetti