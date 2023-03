Culture in movimento: 64 artisti protagonisti

Le culture non sono realtà stabili ma si trasformano, perché si evolvono e si fondono con usanze, tradizioni e luoghi. È l’essenza dell’esposizione “Let’s Go-Culture in movimento”, organizzata dal Comune e dalla Fondazione Centro arti visive, a cura di Maria Mancini, che da sabato, con inaugurazione alle 18, fino al 30 aprile sarà in piazza Duomo e nella chiesa e chiostro di Sant’Agostino. La mostra è allestita con l’associazione di artisti coreani Kisa e il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca.