Cultura senza età L’Unitre prepara un anno d’oro

Domani dalle 9 alle 11 alla segreteria amministrativa (via Filzi 101, telefono 0584 392384) iniziano le iscrizioni all’anno Accademico 20232024 dell’Università della Terza Età Viareggio-Versilia, che proseguiranno, sempre con lo stesso stesso orario nei giorni di martedì e giovedì fino al 29 settembre.

L’Unitre Viareggio-Versilia, presieduta dallo storico di Viaregio e scrittore Paolo Fornaciari, che quest’anno "auspica un completo ritorno alla normalità che caratterizzava le attività dell’associazione", è una realtà culturale fra le più importanti del territorio della provincia e presenta un programma importante e ricco di novità. Intanto le attività principali e caratterizzanti dell’associazione (educare, contribuire alla promozione culturale egli associati) sono state potenziate ed innovate. Il programma delle conferenze dal 3 ottobre al 30 maggio 2024 proporranno 60 incontri con una nuova strutturazione: non più singole “lezioni” ma “cicli” di incontri che permetteranno docenti di sviluppare in modo più ampio le varie tematiche. Grazie ad un qualificato corpo dei docenti, professori giornalisti ed esperti di settore, saranno trattati importanti argomenti: storia, arte e storia dell’arte, filosofia, psicologia, letteratura italiana e straniera, miti greci, egittologia, la Costituzione italiana, la storia di Viareggio, costume e tradizioni, economia e finanza, medicina.

Ricorrendo nel 2024 i 100 anni della morte di Puccini, nel programma delle conferenze, in più, è stata dedicato al grande compositore una serie di 4 incontri. Al momento dell’iscrizione è possibile manifestare il proprio interesse anche per le attività collaterali (come disegno, ginnastica, teatro, inglese, etc). Per informazioni contattare il numero 0584 392384.