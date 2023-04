Cultura e territorio Oltre un milione di euro dalla Fondazione Crl

Ammonta a oltre un milione di euro il sostegno alla cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Risorse che saranno spartite tra le varie realtà del territorio provinciale grazie al bando "Progetti e attività culturali", con ben 125 soggetti beneficiari tra enti, fondazioni e associazioni. Molte di queste risorse serviranno a supportare una serie di progettualità di vario genere, tutte tese a promuovere cultura e specificità culturali nate e cresciute sul territorio versiliese. Tra i contributi assegnati, si trovano infatti quelli necessarie a rassegne come il “Corsanico Festival” di Massarosa, o ancora “Trame d’Estate”, il “Seravezza Blues Festival 2023” e “Musica e Parole” di Pietrasanta.

La Fondazione, attraverso il bando, è riuscita poi a dare supporto in maniera capillare alle molteplici iniziative che tanto gli enti locali, quanto l’associazionismo della Versilia, hanno saputo immaginare: tra queste storici contest, come il “Concorso pianistico internazionale Massarosa”, o la 35a edizione del Premio Letterario Camaiore, ma anche interessanti proposte come il cammino “I luoghi di Catarsini”, il progetto di biblioteca diffusa del comune di Stazzema o ancora quella di mappatura tramite QrCode degli elementi culturali del territorio, a fini di promozione turistica, promosso da Forte dei Marmi.

Sapere, musica e intrattenimento a trecentosessanta gradi, dunque, con il sostegno a una variegata tipologia di iniziative che, come di consueto, oltre all’attività ordinaria di numerose realtà, tengono viva la fiammella della cultura in città e piccoli paesi. I contributi si sommano a quelli già stanziati con il bando “Eventi rilevanti”, per un totale di circa tre milioni destinati alla cultura.

RedViar