"Cubo grasso" di Cibart Esportato in Germania

CibartDesign, l’innovativa linea di design nata con la kermesse d’arte contemporanea che si svolge a Seravezza, sbarca per il terzo anno consecutivo alla prestigiosissima edizione intercontinentale di NordArt - Internationale Kunstausstellung, per gli appassionati ed esperti d’arte uno degli appuntamenti più attesi, in Germania. Cibart sarà completamente proiettata verso l’estero con la linea dei “Solidi Grassi”, sculture ad aria compressa create da scarti di archeologia industriale, risalenti all’attività estrattiva di un tempo. Tra le tante versioni, molto apprezzato è il "Cubo grasso", di imponenti dimensioni, circa 4 metri, in sospensione sull’acqua per comunicare che, nonostante le difficoltà che la vita ci prospetta, abbiamo sempre l’opportunità di scegliere, affrontarle una ad una, finché anch’esse non diventino leggere. Subito dopo, sarà la volta della Danimarca, con la Art jam, ma anche in Svizzera, alla triennale di scultura e, infine, CibartDesign parteciperà a un’esposizione a Praga. Diversi appuntamenti, a ritmi serrati, vedono il brand, nato nel cuore delle Alpi Apuane, sbarcare a grande richiesta oltre confine, raccogliendo sempre più il favore del pubblico e degli addetti ai lavori. Mentre il Festival diventerà biennale, previsto infatti per il 2024, quest’anno lo staff Cibart è impegnato nella realizzazione di 3 progetti, di tipo permanente: il primo è la “Panchina d’artista”, all’interno dell’iniziativa del Simposio internazionale, il secondo è dedicato ai Sentieri d’Arte, sulle mulattiere della montagna seravezzina e, infine, il Parco Permanente di Arte Contemporanea, in località La Cappella.