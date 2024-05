Croce Verde in festa. Le notti dei volontari

Una festa lunga tre giorni per celebrare il compleanno della Croce Verde, da 135 anni a fianco dei viareggini. Per l’occasione, ieri, il presidente del consiglio regionale e candidato Pd alle Europee Antonio Mazzeo ha fatto visita alla sede di via Garibaldi, "E per noi – dice la presidente Carla Vivoli – è importante percepire il riconoscimento del lavoro che facciamo ogni giorno". A Firenze, il 28 giugno, la Regione assegnerà un premio all’associazione, "e a chi dedica il proprio tempo per gli altri".

Da questa sera, a domenica, invece entreranno nel vivo le tre “Notti verdi“, che invaderanno i campi del centro sportivo Angelo Basalari. "Un’occasione per celebrare la storia dell’associazione, la dedizione dei volontari, l’impegno dei dipendenti e di tante altre associazioni" spiega Muzio Gianni, del comitato direttivo di via Garibaldi. Alle 19 saranno proposti laboratori per i bimbi, mentre dalle 19.30 apriranno le cucine "con menù di carne e di pesce".

Ogni “Notte Verde“ racconterà qualcosa di diverso, e quella di stasera è dedicata allo spettacolo. "Con l’animazione del dj Cristiano Ceragioli e la band Acqua e Rena che proporrà una selezione di brani pop anni Ottanta e Novanta". Alle 19 è prevista anche un’esibizione del gruppo di karate, con il maestro Mauro Gori, che insieme ai corsi di ginnastica funzionale ha ampliato le attività sportive che ruotano attorno alla sua scuola calcio. Allo sport sarà dedicata la serata di sabato, durante la quale sarà proiettata sul maxi schermo la finale di Champions League, e poi ancora animazione con dj Leonardo Bonuccelli. Domenica, infine, saranno premiati i volontari e le associazioni che collaborano con la Croce Verde. "Oltre all’esibizione dei bambini che hanno trionfato all’Incanto dei rioni, con la presenza di Burlamacco, Ondina e delle maschere dei quartieri, gran finale in musica con Diego Costabile".