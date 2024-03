Cresce il turismo ’family’. Non solo frontiera di affari: "Servono offerte specifiche"

Viaggiare con la propria famiglia stando bene e vivendo momenti di qualità, secondo diversi studi e analisi, continuerà ad essere una priorità ed un settore nel quale proseguire a investire. Un dato estremamente interessante per il territorio della Versilia, dal momento che la destinazione è già una meta di turismo delle famiglie e lo conferma l’incremento della spesa e della presenza di questo target registrato nel 2023 soprattutto a Forte dei Marmi. In occasione del lancio del Gruppo di Lavoro Family lo scorso 16 gennaio, Toscana Promozione Turistica ha presentato l’analisi elaborata dall’Università Ca’ Foscari per l’Osservatorio Regionale, relativamente all’impatto economico generato dal turismo familiare in Toscana.

L’indagine, suddivisa per Ambiti Turistici e basata sulle tracce digitali lasciate dai turisti presenti nella destinazione negli anni analizzati 2022 e 2023, ha mostrato un dato estremamente positivo per la Versilia: il turismo delle famiglie vale il 19,3% delle presenze, a fronte di una media nazionale del 17,80% e di un dato regionale toscano del 16,8%. "I dati presentati da Toscana Promozione Turistica – afferma il presidente dell’Ambito Turistico Versilia, Bruno Murzi – non possono che renderci ovviamente soddisfatti, e stimolarci a proseguire in questa direzione per farci trovare sempre più pronti e competitivi. Queste informazioni sul peso economico del turismo family in Versilia sono preziose per gli operatori che intendono sviluppare un’offerta specifica per questo segmento di mercato, che ha ampi spazi di crescita, a patto di riuscire ad intercettare bisogni ed esigenze che esprime in modo da potenziare l’offerta"