"Crepe coperte con le lavagne digitali..."

Un anno fa un gruppo di genitori lucchesi, riuniti nell’associazione “Scuola di-sconnessa“, ha raccolto più di mille firme "Nella speranza – ricordano – di aprire un dialogo con le istituzioni locali rispetto alle radicali trasformazioni imposte alla scuola pubblica con il “Piano scuola 4.0“". Piano "che – proseguono – ha portato nelle nostre scuole sostanziosi fondi finalizzati a realizzare la più urgente tra le manutenzioni: farcire le aule di schermi e digitale per rendere l’istruzione più competitiva". Ma "Viene da ridere – aggiunge l’associazione – se si osserva la foto del tetto crollato nel liceo viareggino, che di competitivo ha ben poco". " Ci chiediamo se insieme al tetto – concludono – non vada in pezzi anche la dignità di chi considera innovativo coprire un muro ammuffito o crepato con una lavagna digitale. Così, nella pretesa di insegnare ai nostri figli il rispetto per la vita umana, offriamo loro scuole che “sfiorano la tragedia“".