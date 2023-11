Crediti d’imposta con fondi Pnrr, scoperte compensazioni indebite per oltre 81mila euro

Viareggio, 13 novembre 2023 – La guardia di finanza di Lucca ha accertato indebite compensazioni di crediti d'imposta finanziati con risorse del Pnrr per oltre 81.000 euro durante controlli specifici alla contabilità di aziende della provincia. I crediti d'imposta erano indicati nelle dichiarazioni dei redditi per abbattere il debito fiscale delle imprese. Ma non erano dovuti perché, spiegano le Fiamme gialle, non spettavano in base alla normativa, quindi sono stati segnalati all'Agenzia delle Entrate per il recupero di quanto sottratto a tassazione. Tre diverse irregolarità sono state riscontrate in aziende della Mediavalle del Serchio rispetto a beni strumentali. In un caso, una società di lavanderie industriali ha attribuito i crediti a macchinari messi in uso nel 2019, cioè prima della decorrenza della misura che va dal 2020, per 34.000 euro, importo erroneamente riportato in dichiarazione e indebitamente utilizzato per pagare le imposte.

Il Gruppo della GdF di Viareggio, invece, ha individuato, su precisi indici di potenziale «pericolosità fiscale», due attività commerciali, del settore edile, a Forte dei Marmi e Pietrasanta, che hanno utilizzato crediti d'imposta per l'acquisto di macchinari che, nella realtà, non era mai avvenuto. Tuttavia i contribuenti hanno restituito attraverso il «ravvedimento operoso».

Le indagini hanno accertato poi che queste imprese si avvalevano della consulenza fiscale di una società di Seravezza. Anche questa è stata verificata ed è emerso che aveva a sua volta indebitamente usufruito di vari crediti d'imposta previsti dalla normativa fiscale mettendo a compensazione debiti tributari per gli anni 2020 e 2021, una serie di crediti d'imposta per un totale di circa 20.000 euro. Contestate alla stessa società di Seravezza irregolarità fiscali per altri 10.000 euro (imposte dei redditi e Iva non versate) e produzione ai fini Irap per ulteriori 158.000 euro non dichiarati. La Gdf di Lucca finora ha esaminato crediti d'imposta per 7 milioni di euro.