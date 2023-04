Covid, violò la quarantena Assolto dopo la denuncia

Nel pieno dell’emergenza sanitaria un trentenne di Torre del Lago perse la giovane moglie a seguito di complicazioni causate dal Covid. Lui stesso aveva contratto il virus e per questo doveva restare chiuso in casa in quarantena. Ma non lo fece. Trasgredì le rigide disposizioni di quel momento – era il 19 agosto del 2021 in piena pandemia con il piano vaccinale che era appena partito – proprio per partecipare ai funerale della sua giovane compagna di vita. La sua presenza non passò inosservata ai carabinieri della stazione di Torre del Lago che lo identificarono e lo denunciarono proprio per non aver osservato l’obbligo della quarantena.

Ieri si è concluso in Tribunale a Lucca il processo a suo carico. Il giovane, difeso dall’avvocato Fernando Pierantoni, è stato assolto dal giudice monocratico Nidia Genovese. Il giudice dopo aver ascoltato le parti in causa ha recepito la tesi difensiva secondo cui il fatto (anche alla luce degli sviluppi poi avuti dalla pandemia) è da considerarsi di lieve entità e soprattutto va inserito nel contesto drammatico che il giovane stava vivendo in quel particolare momento. Vale a dire che uscì di casa e trasgredì l’obbligo della quarantena soltanto per partecipare, in lacrime, al funerale della giovane compagna. La denuncia dei carabinieri era scattata perché le immagini del funerale – data l’eco mediatica che ebbe all’epoca il decesso della giovane donna – trasmesse da RaiTre evidenziarono la presenza del giovane. I carabinieri chiesero informazioni alla Asl che confermò loro che era sottoposto a quarantena. Di qui la denuncia, il processo e l’assoluzione.