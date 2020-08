Forte dei Marmi 27 agosto 2020 - Sono tutti negativi al Covid 19 i tamponi effettuati dall'Asl Toscana Nord sul personale del Twiga, notissimo locale della Versilia. Lo annuncia Mario Cambiaggio, amministratore delegato della società Twiga srl, in una nota nella quale si spiega che gli esiti dei tamponi laringofaringei eseguiti dalla Azienda Usl Toscana nord ovest al personale del locale sono arrivati in giornata. "Esprimiamo soddisfazione nell'apprendere che le misure che sono state adottate nell'arco di tutta la stagione siano state efficaci e abbiano portato a un risultato più che eccellente" prosegue Cambiaggio. Il quale annuncia che il Twiga rimarrà aperto come ristorante fino alla seconda settimana di settembre.

© Riproduzione riservata