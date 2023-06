Cosma Manera, i soldati salvati e la vodka vietata

Ciro

Vestita

Cosma Manera carabiniere eroe, Cosma Manera guida dell’irredentismo italiano. L’irredentismo è stato un movimento di opinione atto ad integrare in Italia territori di lingua italiana annessi da precedenti guerre a Stati stranieri. Era il caso,nella prima guerra mondiale, di diecimila soldati austroungarici di lingua italiana che furono abbandonati a se stessi sia dagli austriaci che dal vincente regno d’Italia. Lenin col suo fare generoso li spedì in Siberia per lavorare nelle fabbriche di legname a 50 gradi sotto zero. Il capitano dei carabinieri Cosma Manera realizzò qualcosa di impossibile. Con minuziose ricerche riuscì a localizzare i vari dispersi e raggruppandoli li imbarcò in una nave che con partenza da Vladivostok. Dopo aver attraversato oceano pacifico ed indiano, sbarcò in Italia. Se si tiene conto del clima terribile, della impossibilità di comunicare (nemmeno il telegrafo funzionava in Siberia per via del freddo) capiamo Che Cosma Manera fu un semidio. Ma la sua opera non fu solo raffinata logistica. Egli convinse i soldati italiani a stare lontani dagli abusi in alcol che i siberiani facevano. Ogni russo aveva sempre con sé una bottiglia di Vodka: berne spesso un sorso riscaldava, ma Cosma spiegò ai suoi ragazzi che il momentaneo calore offerto si traduceva poi in epatiti tossiche da alcol. Bastava percorrere le strade siberiane per capirlo. Poveracci riversati sui cigli delle strade ubriachi ed incoscienti. L’idea che fosse un energizzante derivava dal fatto che la Vodka nasce dalla distillazione dell’Erba del Bisonte una pianta aromatica onnipresente in Siberia. E, nell’immaginario collettivo il bisonte era sinonimo di potenza.

D’altro canto l’idea che una bevanda alcolica desse una “spinta“ è abitudine nel campo militare. Dal vino speziato dei romani fino al “ponce” dei ragazzi americani durante la seconda guerra mondiale. Il nome di questa bevanda alcolica al mandarino derivava appunta da “punch” spingere.

Ma torniamo a Cosma Manera; tornato in Italia con i suoi ragazzi entrò immediatamente nell’oblio. Poteva usare bene questo suo gesto eroico ma non essendo un lacché dei fascisti preferì defilarsi e rimanere nell’ombra.