Così la Terrazza rifiorisce Ad aprile iniziano i lavori

di Martina Del Chicca

Ad aprile, insieme alle rondini, torneranno i cantieri sulla Terrazza della Repubblica. Con l’inizio del mese, infatti, l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci prevede l’avvio del secondo lotto dei lavori che concluderanno (resta in realtà il nodo dell’ex Caprice) il percorso di riqualificazione della passeggiata di Città Giardino. Dopo l’inaugurazione, lo scorso giugno, della rinnovata pavimentazione – 22mila metri quadrati di travertino chiaro e travertino scuro lavorati a palladiana e stesi lungo i circa 600 metri di camminamento – a rifiorire, finalmente, saranno i giardini e piazza Zara.

Il progetto delle nuove aiuole, pensate per garantire la fruibilità dell’area, attraverso grandi punti d’ombra, e la sostenibilità, in termini di esigenza di manutenzione e consumo delle risorse, è stato redatto dallo studio ’Paesaggisti per caso’. Alle storiche Washingtonia saranno affiancate da tamerici comuni, che garantiranno ombreggiatura senza intaccare il profilo monumentale delle palme. Mentre nella grande aiuola del Caprice sarà piantato un esemplare di falso pepe. L’apparato vegetale minore sarà invece costituito da arbusti mediterranei e bordure fiorite di erbacee perenni. Ovviamente, per dare un futuro alla nuova linea verde, nel progetto da un milione e trecento mila euro, è inclusa nell’intervento anche la realizzazione del sistema automatico di irrigazione.

Se la riqualificazione dei giardini dovrebbe essere completata per l’inizio dell’estate, i lavori di piazza Zara – progettati dallo studio Stefano Dini Architetti, che già ha realizzato per il Comune il piano della pavimentazione, e per cui il Comune ha stanziato un milione e 190 mila euro – proseguiranno invece anche durante la stagione balneare. Fulcro della nuova piazza, pensata come un trampolino verso l’orizzonte, sarà la doppia fontana ornamentale a sfioro, realizzata attraverso l’installazione di due tappeti di 15 ugelli in ottone sul pavimento, con giochi d’acqua che si affacciano sul fronte del mare, e si incrociano con l’onda di travertino che riprenderà il disegno che si infrange lungo la passeggiata.

Rispetto all’attuale assetto della piazza, "verrà ridisegnato un nuovo accesso intermedio alla passeggiata – si spiega nel progetto – eliminando la grande aiuola e creando un’ampia scalinata con due rampe laterali, accessibili, in modo da collegare il piano della terrazza con il piano del giardino". Il filare di palme che segna tutta la passeggiata si innesterà con un doppia filare che, segnando il nuovo acceso, diventerà il nuovo traguardo visivo da viale Zara.