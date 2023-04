Così Elly Schlein ha fatto centro nella politica

Tommaso Strambi

Elly Schlein ha fatto centro. Non correte troppo. Non mi riferisco a quell’area politica che tutti vorrebbero occupare e che negli ultimi tempi sembra sempre più difficile persino da individuare. Anche perché lì le cose sono in continuo movimento. Visti i tanti che dal Pd sono pronti a fare le valigie, come accaduto recentemente all’ex senatore Andrea Marcucci, solo per restare dalle nostre parti. E pare, secondo i rumors, che presto anche qualche esponente di spicco della terra lucchese-versiliese sia pronto a inforcare la bici in cerca di altri lidi.