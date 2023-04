Così Elly Schlein ha fatto centro nella politica

Tommaso

Strambi

No, la segretaria del Pd ha fatto centro

dal punto di vista comunicativo. Con la sua intervista a Vogue Italia ha spiazzato tutti. Soprattutto coloro che sono abituati a ragionare con le vecchie logiche del Novecento. Ma Elly Schlein nel secolo scorso ha fatto appena in tempo a metterci i piedi (è nata il 4 maggio 1985), per il resto è arrivata alle scuole superiori quando ormai eravamo entrati nel nuovo Millennio. Per cui è abituata ad un pensiero laterale, mai conformista. Ecco perché per la sua prima intervista da segretaria del principale partito della sinistra italiana (quello che ha tra i suoi riferimenti Gramsci, Natta e Berlinguer) non ha scelto un house organ della famiglia (che pure non mancano), ma ha fatto una scelta ’dirompente’ come fare una chiacchierata sulla migliore rivista di moda al mondo. E tutti sono rimasti interdetti. Ma come non parla di lavoro, di diritti, di inclusione, di donne? "Dindirindina!", hanno esclamato i più. Quelli abituati a leggere solo i titoli e a non andare oltre, se non nei salotti tv a riempire gli spazi di parole. E, così, cos’è rimasto? Una strana parola “armocromista“, ovvero, dell’amica esperta di look che l’aiuta a scegliere gli abbinamenti di colori tra gli abiti che indossa e il suo incarnato. In realtà se uno va a leggere attentamente scopre che la Schlein ha risposto anche a tante altre domande comprese quelle da sempre care alla sinistra. Solo che le ha declinate in un contesto dove è andata a pescare un mondo diverso da quello settario e un po’ tafazzista che ha contraddistinto la vita del Pd dell’ultimo decennio. E così ha occupato il centro del dibattito. In fondo se ripensiamo a quanto accaduto con la sua elezione vediamo che nulla con Elly Schlein è mai scontato. Ed è questa la vera novità. Non rinuncia alle sue idee, ma le declina in modo da ampliare il target di soggetti a cui si rivolge. In questo è molto vicina alla premier Giorgia Meloni. Vanno avanti per la loro strada sicure. E, per ora, vincono loro.