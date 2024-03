Corteo contro le manganellate: "Siamo tutti studenti di Pisa"

VIAREGGIO

"Siamo tutti studenti di Pisa": è questo che si legge su uno dei tanti striscioni della manifestazione pro Palestina tenutasi ieri mattina a Viareggio. Sono tanti i ragazzi presenti, tante le bandiere con i colori della Palestina e della pace. ‘Stop al genocidio’ tuonano: una ragazza grida al megafono e un corteo di circa 100 studenti replica in coro. La manifestazione, come dichiara Diego Coluccini, è un’idea dei rappresentanti degli studenti di diverse scuole, tra cui quelli del Liceo Galileo Chini e quelli del Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci che si sono rivolti ai Giovani Comunisti per organizzare meglio la manifestazione. Diego è uno dei ragazzi che ha preso parte alla manifestazione di Pisa del 23 febbraio: "Ero in prima fila, per fortuna sono riuscito a evitare la scarica di botte della polizia. La manifestazione del 23 febbraio è apparsa fin da subito diversa, c’era un clima pesante, molti poliziotti, e soprattutto molti in tenuta antisommossa". Una violenza non necessaria riversata su un gruppo di circa 100 studenti (tra cui molti minorenni), contro un corteo non pericoloso e che anzi manifestava per la pace, come dichiara Diego. Alla manifestazione viareggina sono molti gli studenti che non solo si battono in nome dello stop al genocidio e per la Palestina, ma anche per il loro diritto a manifestare, empatizzando con gli studenti di Pisa. Queste due grandi cause si leggono in ogni bandiera e in ogni striscione presente, tra cui quello tenuto dai ragazzi e dalle ragazze del Liceo Carducci: Gaia Vischi, Giada Cattarini e Anna Pelletti dichiarano di manifestare sia per la Palestina sia per proteggere i loro diritti di espressione e manifestazione alla luce dei fatti di Pisa. Anna Pelletti afferma di essere un’amica stretta di una delle ragazze che ha preso parte al corteo del 23 febbraio: "Li hanno bloccati in un vicolo tra una camionetta della polizia da un lato e cinque volanti dall’altro. C’era qualcosa di pesante fin da subito". Una frase già espressa da uno dei manifestanti, un brutto presentimento purtroppo diventato reale. "È surreale che Matteo Salvini abbia giustificato le azioni violente della polizia, una presunta offesa non può essere ricambiata con delle manganellate in testa".

L’emozione è visibile in tutti questi ragazzi che si sono sentiti inevitabilmente toccati e violati. Una dei rappresentanti dei Giovani Comunisti afferma di sostenere assolutamente la causa palestinese, rivendicando anche lei, giustamente, il diritto sacrosanto di manifestare: "Probabilmente il punto non è stato il manifestare, quanto più la causa della manifestazione che deve aver portato a una così grande violenza da parte della Polizia. Le manifestazioni più neutre non vengono trattate così". Dal punto di vista politico, si dichiara contro la strumentalizzazione attuata dall’opposizione di una causa che invece meriterebbe attenzione di per sé. I ragazzi sono uniti più che mai, un piccolo gruppo tiene incollato il corteo con il megafono e discorsi pieni di messaggi di pace e libertà: ‘Free Palestine’ scuote tutta Viareggio. I giovani non si arrendono, non smettono di manifestare e di esprimere la propria opinione: pretendono la pace, il diritto a manifestare, lo stop al genocidio. I giovani sono il futuro e bisogna lasciarli parlare.

Viola Mallegni