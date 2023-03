Corte europea: un atto di speranza "In gara i servizi acquistati dagli Stati"

Mentre a Roma ci sono polemiche per l’esito degli incontri della premier Giorgia Meloni al Consiglio europeo, anche in merito alla Bolkestein, in Versilia i balneari tornano a sperare dopo la diffusione di una sentenza della Corte europea, nona sezione, del 16 marzo scorso. La sentenza riguardava le concessioni del gioco d’azzardo, ma per analogia potrebbe anticipare altre sentenza "marinare" attese ad aprile. La corte presieduta da Lucia Serena Rossi ha stabilito che "gli accordi aventi ad oggetto il diritto di un operatore economico di gestire beni o risorse pubbliche non dovrebbero essere qualificati come concessione di servizi ai sensi della Direttiva Bolkestein".

"È certamente vero – scrivono i giudici europei – che qualsiasi misura nazionale in un settore che è stato oggetto di un’armonizzazione completa a livello dell’Unione Europea deve essere valutata alla luce non delle disposizioni del diritto primario (leggi statali, Ndr) bensì di quelle di tale misura di armonizzazione, e che la Direttiva 201423 (Bolkestein) ha proceduto ad una armonizzazione esaustiva. Tuttavia – prosegue la sentenza – affinché una concessione rientri nell’ambito di applicazione di quella Direttiva è indispensabile, segnatamente, che essa sia sussumibile nella nozione di concessione di lavori o in quella di concessione di servizi". In particolare, "ai sensi dell’articolo della Direttiva costituisce concessione di servizi un contratto a titolo oneroso in virtù del quale l’Amministrazione affida la fornitura e la gestione di servizi ad operatori economici, ove il corrispettivo consiste unicamente nel diritto, accompagnato da un prezzo, di gestire il contratto".

Per questo motivo la Corte europea ha stabilito che "gli accordi aventi ad oggetto il diritto di un operatore economico di gestire beni e risorse pubbliche, dove lo Stato fissa unicamente le condizioni generali d’uso senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero essere qualificati come concessione di servizi". Per le concessioni demaniali marittime, spiagge incluse, il Codive di Navigazione stabilisce l’uso, ma quando concede la concessione non assume né beni né servizi. I beni, cioè i bagni, e i servizi, cioè l’assistenza turistica sull’arenile, sono privati, e rivolti a utilizzatori privati, non allo Stato.